Флаги Казахстана увидели на митингах в Нью-Йорке в поддержку Навального

Несколько сотен человек прошли 40 улиц до Таймс-сквер с флагами и плакатами.

Несколько сотен человек прошли 40 улиц до Таймс-сквер с флагами и плакатами, сообщает zakon.kz со ссылкой на e1.ru.

23 января по всей России прошли митинги в поддержку политика Алексея Навального. Акцию провели и в Нью-Йорке. Об этом рассказал екатеринбуржец Дмитрий Ланге.

Вышло очень много людей. В поддержку Навального, политзаключенных. Прошли пешком 40 улиц до Таймс-сквер с флагами, с плакатами, сейчас находятся здесь. Люди соревнуются, у кого самый креативный плакат. В акции участвуют все русскоязычные люди, не только русские. Здесь и белорусы, видны флаги Казахстана. Так же, как какое-то время назад поддерживали белорусов, сейчас происходит то же самое. екатеринбуржец Дмитрий Ланге

По его словам, информацию о мероприятии разместили в нескольких группах, поэтому все знали о том, что акция пройдет, и на нее пришли несколько сотен человек.

Кричат лозунги в поддержку Навального, кричат: "Путин, уходи". Еще тут в середине чучело Путина, это выглядит довольно жутко. Людей было много, сейчас народ уже начинает рассасываться. Сегодня очень холодно по местным меркам: сильный ветер и в -5 я замерз в теплом пуховике, который покупал в Екатеринбурге. Дмитрий Ланге

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