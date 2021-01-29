Дело о взрывах в Арыси вернули в прокуратуру

Это было сделано для "устранения недостатков в уголовном деле".

Военный суд Шымкентского гарнизона постановил направить дело о взрывах в Арыси в прокуратуру для устранения недостатков, передает zakon.kz.

Уголовное дело согласно 323 статье УПК вернули в прокуратуру для устранения недостатков в деле и привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к этому делу. Постановление было вынесено 21 января и еще не вступило в законную силу, - сказал заведующий канцелярией военного суда Гани Утеулиев.

По этому делу на скамье подсудимых оказались 16 человек. Их них 15 - военнослужащие, один - гражданское лицо. Потерпевшими признаны 1500 человек. Суд начался в июне 2020 года.

Летом 2019 года в воинской части в Арыси начали взрываться боеприпасы. Серия взрывов длилась больше суток, население эвакуировали. В результате ЧС погибли три человека: два военнослужащих и местный житель. 11 октября во время плановых работ по уничтожению собранных фрагментов боеприпасов на полигоне близ Арыси погиб начальник инженерной службы войсковой части.

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