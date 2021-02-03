Дарига Назарбаева планирует вакцинироваться "Спутником V"

C 1 февраля в Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации "Спутник V".

Депутат мажилиса Дарига Назарбаева рассказала, будет ли она прививаться от коронавируса и какой вакциной, сообщает zakon.kz.

Обязательно буду и вам советую, – заявила Sputnik Казахстан Дарига Назарбаева.

Также парламентарий рассказала, о том, какой вакциной планирует вакцинироваться.

Конечно вакциной "Спутник V", ведь казахстанская вакцина еще не зарегистрирована, – уточнила она.

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации "Спутник V".

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