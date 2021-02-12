Погибший на мусорной свалке на "барахолке" искал металлолом

При сборе металлолома произошел обвал твердобытового мусора.

Стала известна личность погибшего на свалке на "барахолке", передает zakon.kz.

Мужчина 1972 года рождения был безработным. Он занимался сбором и продажей металлолома.

В ДЧС Алматы рассказали подробности происшествия. Вызов от очевидца на пульт поступил 11 февраля в 14:50. Он рассказал, что погибший самовольно перелез через ограждение частной территории.

При сборе металлолома произошел обвал твердо-бытовых отходов.

На место происшествия были направлены спасатели, которые извлекли тело из-под обвала. Работали более 20 сотрудников Службы спасения, Департамента по ЧС, Департамента полиции, скорой помощи и 10 единиц техники.

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