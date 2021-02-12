Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Погибший на мусорной свалке на "барахолке" искал металлолом

Фото: ДЧС Алматы 12 февраля 2021, 12:23

При сборе металлолома произошел обвал твердобытового мусора.

Стала известна личность погибшего на свалке на "барахолке", передает zakon.kz.

Мужчина 1972 года рождения был безработным. Он занимался сбором и продажей металлолома.

В ДЧС Алматы рассказали подробности происшествия. Вызов от очевидца на пульт поступил 11 февраля в 14:50. Он рассказал, что погибший самовольно перелез через ограждение частной территории.

При сборе металлолома произошел обвал твердо-бытовых отходов.

На место происшествия были направлены спасатели, которые извлекли тело из-под обвала. Работали более 20 сотрудников Службы спасения, Департамента по ЧС, Департамента полиции, скорой помощи и 10 единиц техники.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬1
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
От имени Димаша в Казнете разыгрывают по 10 тыс долларов
"Ледяной вулкан" сняли на видео в Алматинской области