Погибший на мусорной свалке на "барахолке" искал металлолом

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При сборе металлолома произошел обвал твердобытового мусора.
Стала известна личность погибшего на свалке на "барахолке", передает zakon.kz.
Мужчина 1972 года рождения был безработным. Он занимался сбором и продажей металлолома.
В ДЧС Алматы рассказали подробности происшествия. Вызов от очевидца на пульт поступил 11 февраля в 14:50. Он рассказал, что погибший самовольно перелез через ограждение частной территории.
При сборе металлолома произошел обвал твердо-бытовых отходов.
На место происшествия были направлены спасатели, которые извлекли тело из-под обвала. Работали более 20 сотрудников Службы спасения, Департамента по ЧС, Департамента полиции, скорой помощи и 10 единиц техники.
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