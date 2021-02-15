Макпал Исабековой сделали предложение

21 февраля ей исполнится 37 лет.

Казахстанская певица Макпал Исабекова выходит замуж, передает zakon.kz.

Радостной новостью она поделилась в своем instagram.

Я люблю! Я любима! Я счастлива! Сегодня я стала невестой любимого мужчины, - написала она 14 февраля.

Свою личную жизнь Исабекова особо не афишировала, чем вызывала недоумение со стороны поклонников. Они частенько в комментариях к ее публикациям задавались вопросом, когда же красавица наконец-то выйдет замуж. В 2019 году Макпал Исабекова призналась в любви к голливудскому актеру Киану Ривзу. И этим объяснила свое одиночество - неразделенная любовь.

И в этом же году Макпал заявила, что готова жить в доме мужа, когда он у нее появится.

Да, я легко смогу жить в чужой семье, так сказать, со своей енешкой. Я могу все, я умею готовить практически все блюда, и очень даже вкусно. Могу даже самостоятельно затопить баню и не боюсь тяжелой физической работы. Подмести двор с утра? Да раз плюнуть, - призналась Макпал.

Певица, актриса и телеведущая Макпал Исабекова стала популярной после участия в проекте "SuperStar KZ". 21 февраля ей исполнится 37 лет.

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