Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Еще одного пьяного экскаваторщика задержали полицейские

Фото: pexels.com 18 февраля 2021, 13:11

Составлен административный протокол.

Пьяного экскаваторщика задержали в Алматы, сообщает zakon.kz.

51-летний мужчина работал на территории индустриальной зоны. Его поведение показалось полицейским подозрительным.

Мужчина заметно нервничал, от него исходил запах алкоголя. Наши подозрения подтвердились в результате судебно-наркологической экспертизы, которая установила у мужчины алкогольное опьянение. Водитель был отстранен от управления тяжелой строительной техникой. На него составлен административный протокол, – сообщил начальник ОАП УП Алатауского района Баукен Баймбетов.

17 февраля сообщалось, что в Нур-Султане 30-летний пьяный мужчина угнал экскаватор.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬2
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Житель Австралии выучил казахский язык за два месяца
Почему кофе, кола и энергетики негативно влияют на память