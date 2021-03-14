Извлечен черный ящик разбившегося под Алматы АН-26

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Правительством РК для выяснения авиационного происшествия создана экспертная комиссия.
О предпринимаемых мерах после авиационного происшествия рассказали в КНБ РК, передает zakon.kz.
Правительством РК для выяснения авиационного происшествия создана экспертная комиссия из числа представителей Комитета национальной безопасности, Министерств обороны и внутренних дел. В настоящее время члены комиссии находятся на месте крушения воздушного судна. Бортовой самописец (т.н. "черный ящик") извлечен. Ведутся работы по расшифровке данных, результаты которых будут озвучены в ближайшее время. пресс-служба КНБ РК
В ведомстве отметили, что с родными и близкими работают психологи, а также для оказания медицинской помощи задействованы специалисты госпиталя КНБ в Алматы.
Также сообщается, что специальным выделенным бортом организован перелет родителей Е. Василькова из Петропавловска в Алматы.
Комитетом национальной безопасности проводится работа по оказанию необходимой материальной и иной помощи семьям погибших и пострадавших, в том числе для организации ритуальных мероприятий, - заключили в КНБ.
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13 марта под Алматы упал военный самолет. Четыре человека погибли, двое пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу №4 Алматы.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил семьям погибших военнослужащих соболезнования. Он поручил выяснить причины авиакатастрофы.
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