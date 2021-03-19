В Алматы "заминировали" сразу 12 школ

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Соответствующее сообщение поступило на электронные почты 12 общеобразовательных учреждений.
В Алматы неизвестный "заминировал" 12 школ, передает zakon.kz.
Соответствующее сообщение поступило на электронные почты 12 общеобразовательных учреждений. В нем неизвестный требует перечислить деньги, иначе будет взорвано здание школы.
В настоящее время здания школ проверяют саперы. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 273 УК РК. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности анонима и его дальнейшее задержание, - сообщила пресс-служба Департамента полиции Алматы.
Продолжение: Уже 34 школы "заминировали" в Алматы
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