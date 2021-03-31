Автора видео с убийством требуют признать соучастником преступления

Слабонервных просят не смотреть даже фрагменты этого видео.

Автора видео с жестоким убийством требуют наказать в Павлодаре. Следствие признало оператора безучастным свидетелем преступления, тогда как семья убитого уверена: именно он виновен в произошедшем, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

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Слабонервных просят не смотреть даже фрагменты этого видео. В сентябре прошлого года Андрей Шиллер приехал на промышленную базу за остатком зарплаты, которую ему не выплатил работодатель. Но тот не хотел отдавать деньги и вызвал на подмогу своего трижды судимого знакомого, и стал снимать на камеру, как бывшего подчиненного бьют прикладом ружья по голове.

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Последние мольбы 27-летнего парня. Через пару секунд прозвучит выстрел. Бывший начальник погибшего Андрея Шиллера случайно снял на свой смартфон убийство. Теперь по уголовному делу он проходит как главный свидетель.

Человек, который снимал все на видеокамеру, подстрекал к убийству и организовал это все, ушел от ответственности и ходит на свободе. брат погибшего Александр Коваленко

Человека, снимавшего на телефон убийство Андрея, следствие даже не рассматривало в качестве соучастника преступления. Между тем подозреваемый в убийстве и погибший даже не были знакомы, а значит, не было мотивов для преступления. Суд счел эти обстоятельства поводом для возвращения дела на новое следствие.

Согласно постановлению суда от 19 марта уголовное дело подлежит возврату прокурору для устранения недостатков, препятствующих назначению главного судебного разбирательства. пресс-секретарь специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Жанна Тергемесова

По словам родных, для того, чтобы вытащить остатки своей зарплаты, Андрей угрожал своему бывшему начальнику оглаской его, якобы, незаконных методов работы. Предприятие занимается переработкой микросферы. Этот промысел в регионе - баснословно прибыльный и довольно скандальный. Осиротели после гибели Андрея его супруга, трехлетняя дочь и братья, один из которых - инвалид.

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