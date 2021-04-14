О состоянии пострадавших при крушении самолета под Алматы рассказал врач

Оба пациента продолжают получать лечение в условиях реанимации Городской клинической больницы №4.

Главный врач ГКБ №4 Саги Бейсенбеков рассказал о состоянии двух пострадавших при крушении военного самолета под Алматы, сообщает zakon.kz.

Оба пациента продолжают получать лечение в условиях реанимации городской клинической больницы №4. Состояние одного из пострадавших оценивается, как средней степени тяжести, второй военнослужащий стабильно тяжелый. Комбустиологи лечат ожоговую болезнь. Врачи готовят одного из пациентов к аутодермопластике (пересадка здорового лоскута собственной кожи на участок глубокой раны), первый этап прошел успешно, - рассказал он.

13 марта под Алматы при посадке потерпел крушение военный самолет АН-26. Четверо человек погибли, двоих госпитализировали.

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