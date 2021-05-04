Наехавшего на ребенка самокатчика задержали в Алматы

В его отношении составили адмпротокол.

В Алматы задержан водитель самоката, сбивший 4-х летнего ребенка, передает zakon.kz.

Как сообщили в полиции, во время поисков была установлена личность скрывшегося самокатчика - гр. Б., 1997 года рождения, житель Илийского района Алматинской области.

Мужчина сразу же признал свою вину, уточнив, что из-за боязни понести ответственность, он, сбив ребенка, скрылся с места происшествия. При этом водитель самоката добавил, что рядом с ним была его девушка – гр.Т., 2000 года рождения. На данном этапе разбирательства на гр.Б. составлен административный протокол по ст.615 ч.2 КРКобАП. Другие обстоятельства устанавливаются, - сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.

2 мая на пр. Назарбаева, угол ул. Кабанбай батыра, молодой человек с девушкой на самокате совершили наезд на 4-летнего ребенка, после чего скрылись.

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