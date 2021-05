Названы финалисты "Евровидения-2021"

Конкурс завершится 22 мая в Роттердаме.

Стало известно, кто вошел в финал международного конкурса "Евровидение-2021", сообщает zakon.kz.

Это исполнители из Албании, Болгарии, Молдавии, Сербии, Греции, Финляндии Португалии, Исландии, Швейцарии и Сан-Марино, - сообщается в Twitter-аккаунте организатора.

Албания – Анжела Перистери "Karma"

Болгария – VICTORIA "Growing Up Is Getting Old"

Молдова – Наталья Гордиенко "Sugar"

Сербия – Hurricane "Loco Loco"

Финляндия – Blind Channel "Dark Side"

Португалия – The Black Mamba "Love Is On My Side"

Исландия – Daði og Gagnamagnið "10 Years"

Швейцария – Gjon's Tears "Tout l'Univers"

Сан-Марино – Senhit "Adrenalina"

Конкурс завершится 22 мая в Роттердаме. Всего в конкурсе в этом году участвуют 39 стран. Из первого полуфинала путевки в финал получили представители Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

