Названы финалисты "Евровидения-2021"

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Конкурс завершится 22 мая в Роттердаме.
Стало известно, кто вошел в финал международного конкурса "Евровидение-2021", сообщает zakon.kz.
Это исполнители из Албании, Болгарии, Молдавии, Сербии, Греции, Финляндии Португалии, Исландии, Швейцарии и Сан-Марино, - сообщается в Twitter-аккаунте организатора.
Албания – Анжела Перистери "Karma"
Болгария – VICTORIA "Growing Up Is Getting Old"
Молдова – Наталья Гордиенко "Sugar"
Сербия – Hurricane "Loco Loco"
Финляндия – Blind Channel "Dark Side"
Португалия – The Black Mamba "Love Is On My Side"
Исландия – Daði og Gagnamagnið "10 Years"
Швейцария – Gjon's Tears "Tout l'Univers"
Сан-Марино – Senhit "Adrenalina"
Конкурс завершится 22 мая в Роттердаме. Всего в конкурсе в этом году участвуют 39 стран. Из первого полуфинала путевки в финал получили представители Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
Читайте также:
Что стало с музыкантами, которые обрели мировую славу благодаря "Евровидению"
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!