"Забежал в одежде". Мужчина утонул в озере Сайран

Его личность не установлена, так как при нем не было документов.

В Алматы в озере Сайран утонул мужчина, сообщает zakon.kz.

Видео опубликовали в Instagram-паблике kris_p_brothers_official.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от интернет-СМИ «kris_p_brothers» (@kris_p_brothers_official)

По словам очевидцев, мужчина ехал в маршрутном автобусе, и начал, видимо, буянить. Пассажиры его высадили возле озера Сайран. Он шел по улице в сторону озера и пел песни. После он перепрыгнул через ограждение и побежал по спуску к озеру. Получается, он в озеро забежал прям в одежде. Служба спасения Алматы

В Службу спасения об инциденте сообщили очевидцы, которые стояли на дороге. Они крикнули: "Мужчина в воду прыгнул!"

Спасатели сразу кинулись в воду. Они нырнули и вытащили мужчину с третьего раза, начали ему оказывать первую медицинскую помощь и сразу позвонили в скорую. Скорая помощь подъехала буквально за минут 10-15 и констатировала смерть. Служба спасения Алматы

Был ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения, неизвестно.

Личность мужчины не установлена, так как при нем не было документов. Мужчина азиатской национальности в возрасте 40-45 лет. Служба спасения Алматы

Читайте также:

В озере Сайран утонул мужчина

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!