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В Каскелене водитель мопеда погиб в лобовом столкновении с легковушкой

Фото: zakon.kz. 21 июля 2021, 08:59

ДТП произошло по трассе при въезде в город Каскелен.

Вечером 20 июля смертельное ДТП произошло по трассе при въезде в город Каскелен, сообщает zakon.kz.

Автомобиль Zaz Vida двигался по трассе в восточном направлении.

По словам водителя, подъехав к перекрестку, он пропустил автомобиль, двигавшийся во встречном направлении и стал поворачивать. Однако водитель не заметил, что за автомобилем также на встречу ехал мопед китайского производства.

Произошло жесткое лобовое столкновение. От удара мопед вместе с водителем откинула в сторону.

Как рассказал водитель Zaz, водитель мопеда скончался у него на руках до приезда медиков. Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи констатировала смерть.

В порыве гнева водитель Zaz начал пинать и разбивать свой автомобиль.

На месте работает дознаватель Алматинской области, который выясняет обстоятельства ДТП.

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