На борту было семь человек.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что в аэропорту Алматы сел самолет с отказавшим двигателем, передает zakon.kz.

Санитарный рейс EWZ1149 тип Як40 авиакомпании East Wing по маршруту: Алматы– Семей после взлета (11:12) доложил об отказе левого двигателя и возврате на аэродром вылета. Посадка в 11:17 благополучно, - сообщили в министерстве.

Отмечается, что на борту были пять членов экипажа и два врача.

3 октября 2017 года под Алматы упал самолет авиакомпании East Wing. Это был санитарный рейс. На борту были члены экипажа и врачи, всего пять человек. Никто из них не выжил.

По делу о крушении на скамье подсудимых оказался глава авиакомпании Виталий Масалитин. По версии следствия, причиной катастрофы стали технические проблемы судна и ошибки пилотов. Суд начался в 2020 году. В июне 2021 года Масалитина оправдали.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!