Появились подробности покушения на помощника Зеленского

Автомобиль помощника Зеленского Шефира обстреляли 22 сентября под Киевом - в машину попало более 10 пуль.

Стрельба по машине помощника президента Украины Сергея Шефира была не снайперской. Об этом заявил глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает zakon.kz.

По его словам, как пишет РИА Новости, правоохранители нашли на месте преступления два десятка отстрелянных гильз.

Это боеприпасы калибра 7,62 на 39 мм. Такие нечасто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем - производства Венгрии, но сам патрон, возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю. О них более подробно скажут эксперты… Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка. Артем Шевченко

Правоохранители, как сообщил он, уже допросили свидетелей: грибников, которые были неподалеку, и пассажиров машины, следовавшей за автомобилем Шефира, - их показания о звуке стрельбы довольно похожи.

Местоположение стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу… Изъяты на исследования и ветви, сломанные, вероятно, самим стрелком при подготовке сектора обстрела. Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Будут искать все. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления. А может, и нет. Артем Шевченко

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Автомобиль Шефира обстреляли в среду под Киевом - в машину попало более 10 пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключен "российский след". Также Арахамия назвал покушение посланием президенту Владимиру Зеленскому.

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