В Кабуле произошел взрыв у входа в мечеть, есть жертвы

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

Неизвестные взорвали бомбу в толпе людей у входа в кабульскую мечеть Идгах, сообщает zakon.kz.

В момент взрыва в мечети проходила церемония прощания с матерью нового министра Афганистана, представителя "Талибана" (организация, запрещенная в Казахстане) Забихуллы Муджахида, передает Al Jazeera.

Согласно предварительным данным, при взрыве погибли не менее 8 человек, 20 пострадали.

Афганские силы безопасности арестовали трех человек по подозрению в причастности к взрыву.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

С момента захвата страны талибами это уже четвертый взрыв в Кабуле. Первые три унесли жизни сотен афганцев.

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