С чем связана высокая смертность от COVID-19

Чтобы избежать роста смертности от коронавируса, необходимо своевременно начинать диагностику.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил, что позднее обращение к врачу и несвоевременное начало лечения заболевания - одна из основных причин высокой смертности от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Одной из причин высокой смертности может быть то, что поздно очень начинается лечение, раскачка идет долго. Люди думают: надо или не надо, врача долго ждут, потом анализ долго ждут, и дней 7-10 уходит только на начало лечения. А вирус уже сейчас тоже стал более суровый - на четвертый день уже тяжелая пневмония, - такое мнение в беседе с ТАСС высказал специалист по особо опасным инфекциям.

Специалист рассказал, что для того, чтобы избежать роста смертности от коронавируса, необходимо вовремя начинать диагностику, а также усовершенствовать методы лечения.

Сейчас лечение неадекватно тому, что происходит с изменениями вируса, - добавил врач.

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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