С 20 октября в Казахстане ослабят карантин

Ночным клубам официально разрешат работать.

С 20 октября в Казахстане ослабят карантинные ограничения для некоторых объектов. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

На межведомственной комиссии было принято решение разрешить:

посещение пациентов медико-социальных объектов – это дома престарелых, инвалидов, дома ребенка при предоставлении посетителями документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 или документа с отрицательным результатом ПЦР-теста, с даты выдачи которого прошло не более трех суток;

деятельность ночных клубов только для лиц с "зеленым" статусом с соблюдением заполняемости до 50%, но:

не более 100 человек в "зеленой" зоне;не более 70 человек в "желтой" зоне;не более 50 человек в "красной зоне".

в "зеленой" зоне – до 3:00, лидерам проекта Ashyq – до 5:00;

в "желтой" зоне – до 1:00, лидерам проекта Ashyq – до 3:00.

Продлить время работы объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq:

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Тамила Языкова, Нур-Султан

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