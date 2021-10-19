С 20 октября в Казахстане ослабят карантин

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Ночным клубам официально разрешат работать.
С 20 октября в Казахстане ослабят карантинные ограничения для некоторых объектов. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.
На межведомственной комиссии было принято решение разрешить:
не более 100 человек в "зеленой" зоне;не более 70 человек в "желтой" зоне;не более 50 человек в "красной зоне".Продлить время работы объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq:
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Тамила Языкова, Нур-Султан
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