Серик Сапиев освобожден от должности в Минкультуры

Серик Сапиев был назначен главой Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК с 30 января 2019 года.

Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев освобожден от должности, сообщает zakon.kz.

Да, Серик Жумангалиевич освобожден от должности по собственному желанию, - подтвердили в пресс-службе Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Серик Сапиев был назначен главой Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК 30 января 2019 года.

Он родился 16 ноября 1983 года в Карагандинской области.

Трудовой стаж:

Инструктор-спортсмен штатной национальной команды РК по боксу (2005-2013);

Тренер-преподаватель ОЮЛ в ФА "Казахстанская федерация бокса" (2010-2012);

Спортивный директор ОЮЛ в ФА "Казахстанская федерация бокса" (2013-2014);

Генеральный директор ТОО ПСК "Astana Arlans" (2014-2017).

Серик Сапиев двукратный чемпион мира по боксу, олимпийский чемпион 2012 года, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по боксу, Чемпион мира (2005, 2007), Чемпион мира среди военнослужащих (2004), Чемпион Азии (2007, 2009), Чемпион Азиатских игр (2010), Заслуженный деятель спорта Республики Казахстан. Посол доброй воли в ЮНЕСКО по спорту.

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