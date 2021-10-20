Привязал к машине и протащил собаку - житель Уральска избежал наказания

Мужчину к ответственности не привлекли, так как в его поступке "нет признаков состава административного или уголовного правонарушения" - ДП ЗКО.

18 октября в Сети распространилось видео, на котором к движущейся по дороге легковой машине была привязана и волочилась по земле собака, сообщает zakon.kz.

В областном департаменте полиции уточнили, что данный факт был зарегистрирован в Управлении полиции Уральска.

Сотрудниками полиции был установлен и доставлен в УП Уральска водитель данной автомашины. В ходе разбирательств установлено, что 18 октября мужчина, 1966 г.р., обнаружил возле своего дома тело незнакомой собаки, которая лежала на земле, не подавая признаков жизни, - изо рта шла пена. Подумав, что собака может быть заразной, и избегая физического контакта с ней, мужчина привязал ее к кузову своей машины и вывез за город, где и закопал. пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области

Читайте также: Привязал собаку к машине и тащил по дороге житель Уральска

В ведомстве отметили, что мужчину к ответственности не привлекли, так как в его поступке "нет признаков состава административного или уголовного правонарушения".

Собака была мертвой. пресс-служба ДП ЗКО

Читайте также: 50 суток ареста предлагают ввести за жестокое обращение с животными в РК

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!