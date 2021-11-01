Перенесшая коронавирус МакSим восхитила поклонников новыми фото

Снимки со дня рождения младшей дочери певица опубликовала на своей странице в соцсети.

Певица МакSим (Марина Абросимова) восхитила поклонников, опубликовав фотографии со дня рождения младшей дочери, передает Zakon.kz.

Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Марии, младшей дочери МакSим, исполнилось семь лет.

Реакция поклонников не заставила себя ждать. Фолловеры певицы принялись поздравлять именинницу с днем рождения и были в восторге от организации праздника.

"Сказка, воплощенная в реальность!" "Единорожка, бабочки... Какой чудесный праздник! Красавицы принцессы" "Вы замечательная девушка, талант с большой буквы и очень красивая. Всех земных благ вам и вашей семье" "С днем рождения маленькую крошку! Здоровья ей. Пусть растет счастливой. Такой же, как ее мама, красивой и талантливой", – написали они.

Напомним, 11 июня певица МакSим начала чувствовать симптомы простуды, о чем она сообщила подписчикам в Instagram, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня стало известно, что она госпитализирована с пневмонией и введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ. Поклонники и коллеги МакSим запускали массовые челленджи в поддержку певицы.

3 августа МакSим вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ, 9 августа ее перевели из реанимации в обычную палату. 13 августа певицу выписали. За это время МакSим сильно похудела. После выписки из больницы певица проходит реабилитацию в Крыму.

Марина Абросимова воспитывает двух дочерей – Александру и Марию. Старшая дочь певицы появилась на свет в 2009 году в браке со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. Через три года супруги развелись. Младшую дочь МакSим родила в 2014 году от бизнесмена Антона Петрова. Гражданский брак певицы и бизнесмена распался, но им удалось сохранить хорошие отношения – мужчина принимает участие в воспитании дочери.

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