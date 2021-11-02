Ограбление в Алматинской области – бандиты в масках и ружье

Благодаря оперативности и профессионализму стражей порядка, подозреваемых удалось вычислить по горячим следам.

Разбойное нападение произошло в селе Коккайнар Алматинской области. 27 октября около 12:00 двое неизвестных в медицинских масках проникли в дом, где, угрожая оружием и применив силу, забрали у женщины ювелирные изделия, сообщает Zakon.kz.

Благодаря оперативности и профессионализму стражей порядка, подозреваемых удалось вычислить по горячим следам.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники СОГ УП Илийского района установили личности подозреваемых и в скором времени задержали их. Подозреваемые в возрасте от 35 до 53 лет вину свою признали полностью. начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев

В отношении них начато уголовное производство по статье 192 ч. 3 УК РК. Отметим, что трое из задержанных лиц уже ранее были судимы и отбывали наказание. В настоящий момент вещественные доказательства в виде обреза охотничьего ружья 16 калибра и ювелирных изделии изъяты и приобщены к материалам дела.

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