Мамин принял участие в глобальном саммите по изменению климата COP26

Будет повышен потенциал поглощения углерода за счет высадки свыше 2 млрд деревьев к 2025 году – Аскар Мамин.

1 ноября премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в Саммите мировых лидеров Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР26) в городе Глазго (Шотландия), передает Zakon.kz.

В своем выступлении глава правительства подчеркнул, что Казахстан одним из первых в мире ратифицировал Парижское соглашение (6 декабря 2016 года). В реализацию данного документа РК к 2030 году намерена сократить выбросы парниковых газов на 15%. Для достижения поставленной цели Казахстан обновил определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ), а также принял новый Экологический кодекс, – говорится в сообщении primeminister.kz.

Казахстан увеличит объем энергии из возобновляемых источников в пять раз (с 3 до 15%), выработку энергии из экологически чистых источников – в два раза (с 20 до 38%). Будет повышен потенциал поглощения углерода за счет высадки свыше 2 млрд деревьев к 2025 году. Планируется, что доля вырабатываемой из угля энергии снизится с 70 до 40%. Аскар Мамин

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Премьер-министр отметил, что на саммите по климатическим амбициям в декабре 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о цели достижения Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году. Для ее реализации правительство РК завершает разработку стратегического документа, который предусматривает значительные реформы во всех секторах экономики с акцентом на энергетику, обрабатывающую промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт, ЖКХ и утилизацию отходов.

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Углеродная нейтральность Казахстана будет достигнута путем повышения устойчивости землепользования и водопользования, энергетической эффективности экономики, электрификации и широкомасштабного использования экологически чистых, в том числе возобновляемых, источников энергии. При реализации планов по сокращению выбросов парниковых газов будет максимально использован потенциал рыночных механизмов и частных инвестиций.

Глава правительства подтвердил приверженность Казахстана выступить в качестве регионального климатического хаба Центральной Азии по устойчивому развитию. Это позволит объединить усилия стран региона в обеспечении "зеленого" экономического роста через трансферт технологий, привлечение "зеленого" финансирования, обмен знаниями и инновациями на площадке Центра "зеленых" финансов МФЦА и других региональных организаций, занимающихся климатической повесткой.

В рамках СОР26 Казахстан присоединился к Декларации по лесам и землепользованию, а также Обязательству по образованию и вовлечению молодежи.

В ходе Саммита мировых лидеров глава правительства Казахстана провел встречи с президентами Финляндии Саули Ниинестё, Монголии – Ухнаагийном Хурэлсухом, Кыргызстана – Садыром Жапаровым, Латвии – Эгилсом Левитсом, премьер-министрами Нидерландов Марком Рютте, Индии – Нарендрой Моди и специальным посланником президента США по вопросам климата Джоном Керри.

В контексте подготовки Казахстана к председательству на 12-й министерской конференции Всемирной торговой организации (город Женева, 30 ноября – 3 декабря 2021 года) премьер-министр РК Аскар Мамин встретился с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеала и государственным министром внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян.

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По итогам визита и двусторонних встреч принято совместное заявление правительств Республики Казахстан и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о стратегическом партнерстве и совместных усилиях по реагированию на изменение климата.

Документ предусматривает укрепление сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, декарбонизации экономики, реализации потенциала Казахстана в области развития возобновляемых источников энергии, "зеленого" финансирования, сохранения лесов, повышения эффективности землепользования.

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За 30 лет с момента обретения Казахстаном Независимости и установления дипломатических отношений казахстанско-британские связи приобрели характер прочного партнерства, основанного на взаимном доверии, общих ценностях и эффективном сотрудничестве, – подчеркивается в совместном заявлении.

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