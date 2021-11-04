Поставки Pfizer в Казахстан – названы дата и объем

Всего привезут порядка 4 млн доз вакцины Pfizer на 2 млн человек.

Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов рассказал, когда в Казахстан привезут вакцину Pfizer, передает корреспондент Zakon.kz.

Ожидается поставка вакцин Pfizer в период с 8 по 14 ноября текущего года, – сказал он в кулуарах правительства.

Всего привезут порядка 4 млн доз вакцины на 2 млн человек. Препарат распределят между регионами, исходя из численности населения.

Обучение медицинских работников уже проведено. Как только вакцину поставят, я думаю, что там тянуть никто не будет, и сразу же будем начинать работу, - добавил Марат Шоранов.

В Казахстане планируют вакцинировать Pfizer детей и беременных.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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