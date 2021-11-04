Токаев высказался о коррупции в "высоких кабинетах"

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Он также обозначил цели работы Антикорупционной службы.
Касым-Жомарт Токаев изложил свою позицию о коррупции, сообщает Zakon.kz.
Президент уточнил, что она "вредоносна" на всех уровнях власти.
Коррупция в низовых и средних звеньях власти, на местах не менее вредоносна, чем коррупция в "высоких кабинетах". Помимо поимки коррупционеров, целью вашей работы (Антикорупционной службы) должно быть устранение бюрократических лазеек и схем, недостатков управления, – сказал глава государства.
На совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе президент также затронул актуальный ценовой вопрос.
Токаев отметил, что по его поручению созданы региональные комиссии по расследованию посреднических схем. Однако никто не видит результатов этой работы.
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