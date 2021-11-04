На борту разбившегося самолета было девять человек.

На месте крушения Ан-12 под Иркутском нашли второй бортовой самописец, передает Zakon.kz.

Как сообщили ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, речевой самописец уже изъят, параметрический – еще нет, он находится в хвостовой части.

На борту разбившегося самолета было девять человек. Найдены тела шестерых.

Самолет Ан-12 принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно". Он следовал из Якутска, но на подлете к Иркутску пропал с радаров. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась.

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Специалисты считают, что возможными причинами крушения могли стать погодные условия или техническая неисправность.

По уточненным данным, на борту находились девять человек. Пока обнаружены тела шести человек и четыре фрагмента. Среди находившихся на борту – пять членов экипажа и четверо сопровождающих груз. Из них четверо граждан России, трое – Беларуси и Украины, – говорится в сообщении.

По факту чрезвычайного происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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