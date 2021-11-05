Этот день в истории: 28 лет назад Нурсултан Назарбаев учредил "Болашақ"

Тысячи казахстанцев смогли получить высшее образование в лучших вузах мира.

Пресс-служба партии Nur Otan в рамках рубрики "Этот день в истории" опубликовала в социальных сетях видеоролик, посвященный программе "Болашақ".

5 ноября 1993 года вышел указ Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева об учреждении стипендии "Болашақ". Благодаря беспрецедентному решению Елбасы тысячи казахстанцев смогли получить высшее образование в лучших вузах мира. Сегодня болашаковцы не только успешно работают в различных секторах экономики, но и запускают стартапы, реализуют сотни научных разработок и проектов в сфере образования, здравоохранения и науки, – говорится в описании к видеоролику.

Отмечается, что в 2001 году первыми выпускниками была учреждена Ассоциация "Болашақ", ставшая одной из наиболее успешных неправительственных организаций страны.

В 2011 году болашаковцы также создали фонд "Болашақ" для реализации социальных и благотворительных проектов, направленных на поддержку талантливых детей.

К примеру, за 10 лет по самым высоким стандартам с английского на казахский язык было дублировано уже 37 фильмов для детей. Одним из ключевых направлений работы фонда "Болашақ" стал проект по развитию инклюзивного образования.

В рамках болашаковского проекта "Каждый ребенок достоин школы" свыше двух тысяч детей с особыми потребностями получили путевку в новую жизнь. Многие из них научились говорить, вышли на самостоятельное обучение, стали призерами различных соревнований и олимпиад. В целом, во всех регионах страны открыто 59 специализированных реабилитационных учреждений, в том числе 43 кабинета поддержки инклюзии, – рассказывается в ролике.

Как подчеркнули в пресс-службе партии, "Болашак" – один из многих успешных проектов Елбасы, ставший международным брендом Казахстана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!