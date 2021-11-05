Вакцинация от гриппа – ответы на часто задаваемые вопросы

В ДСЭК Алматинской области напомнили, что "вакцинация снижает риск заболевания и является наиболее эффективной мерой профилактики тяжелых осложнений гриппа", а также ответили на самые часто задаваемые вопросы.

С 15 сентября в Казахстане стартовала вакцинация от гриппа, передает Zakon.kz.

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Согласно действующим нормативным актам, бесплатная вакцинация против гриппа проводится медицинским работникам, часто болеющим детям, детям из организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка, получателям услуг медико-социальных учреждений, беременным во втором или третьем триместре, лицам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области напомнили, что "вакцинация снижает риск заболевания и является наиболее эффективной мерой профилактики тяжелых осложнений гриппа", а также ответили на самые часто задаваемые вопросы.

Кому необходимо прививаться против гриппа?

Гриппом может заболеть каждый, однако некоторые группы людей имеют более высокий риск развития серьезного заболевания. ВОЗ рекомендует вакцинацию пожилых людей, маленьких детей, беременных женщин и людей с определенными проблемами со здоровьем.

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Эти группы наиболее подвержены риску развития тяжелых осложнений гриппа, поэтому в большинстве стран они входят в число приоритетных для вакцинации. Также вакцинироваться должны медицинские работники – как для своей защиты, так и для снижения риска инфицирования уязвимых к вирусу пациентов.

Действительно ли опасен грипп?

Грипп может привести к развитию тяжелого состояния и смерти, особенно среди пожилых людей, маленьких детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, такими, как диабет, болезнь сердца или хроническая обструктивная болезнь легких.

Каждый год около 60 тыс. человек в возрасте старше 65 лет умирают от гриппа.

Поскольку охват вакцинацией во многих странах остается низким, с наступлением каждого зимнего сезона в этих группах повышенного риска, к сожалению, можно ожидать новых смертей от гриппа.

Насколько эффективна вакцина против гриппа?

Вакцина против гриппа – лучший из имеющихся в нашем распоряжении инструментов для профилактики гриппа и снижения риска возникновения серьезных осложнений и даже летальных исходов. Эффективность вакцины в разные годы может быть разной – это зависит от видов циркулирующего вируса и их соответствия компонентам вакцины.

Кроме того, эффективность зависит от состояния здоровья и возраста вакцинируемого человека, а также от времени, прошедшего с момента вакцинации.

В среднем вакцина предотвращает порядка 60% случаев инфицирования у здоровых взрослых людей в возрасте 18-64 лет. Вакцина против гриппа становится эффективной примерно через 14 дней после вакцинации.

Может ли вакцина вызвать грипп?

Инъекция вакцины не может вызвать грипп, поскольку в ней не содержится живого вируса.

Почему необходимо вакцинироваться каждую зиму?

Вирусы группа постоянно мутируют, и каждый год могут циркулировать разные штаммы.

Кроме того, иммунитет от вакцинации со временем ослабевает.

Состав сезонных вакцин против гриппа каждый год обновляется, чтобы обеспечить наибольшую защиту от циркулирующих в данный период вирусов.

До каких пор не поздно сделать прививку от гриппа?

Лучше всего сделать прививку до начала сезона гриппа.

Кампании по вакцинации населения против гриппа обычно проходят в октябре и ноябре, до начала сезонной циркуляции вируса.

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Однако получить вакцину никогда не поздно, даже если вирус уже циркулирует; вакцинация повышает вероятность того, что вы не заболеете, и снижает риск серьезных последствий гриппа.

Безопасна ли вакцина против гриппа?

Сезонная вакцина против гриппа используется более 50 лет. Вакцину получают миллионы людей, и ее безопасность была проверена временем.

Каждый год национальные органы по регулированию лекарственных средств проводят тщательное изучение новой вакцины, прежде чем выдать на нее лицензию.

Также в странах действуют системы мониторинга и исследования всех случаев возникновения негативных явлений после иммунизации против гриппа.

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На сегодняшний день в Алматинской области завершается вакцинации против гриппа среди населения. На 4 ноября иммунизацией охвачены 280 485 человек, что составляет 91% от надлежащего контингента и 13% от всего населения. пресс-служба ДСЭК Алматинской области

В ведомстве уточнили, что для иммунизации была использована вакцина российского производства - "Гриппол+".

309 463 дозы вакцины были приобретены за счет средств местного бюджета на общую сумму 305 073 258 тенге. Данная вакцина используется в области на протяжении последних пяти лет. пресс-служба ДСЭК Алматинской области

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Согласно рекомендациям ВОЗ, вакциной против гриппа в первую очередь должны быть привиты лица, наиболее подверженные риску заражения и риску развития серьезных осложнений.

В Алматинской области привиты 21 346 медицинских работников, 7256 беременных женщин, 74 505 лиц с хроническими заболеваниями, также 2722 детей в учреждениях закрытого типа (дома ребенка, школы интернаты, интернаты для детей и инвалидов) и 1523 лица, проживающих в учреждениях для престарелых и инвалидов. пресс-служба ДСЭК Алматинской области

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