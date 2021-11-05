Снегопады и дожди ожидаются в Казахстане

РГП "Казгидромет": На большей части республики сохранится усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на севере и юге, юго-востоке – туман.

Прогноз погоды на 6 ноября предоставили казахстанские синоптики, передает Zakon.kz.

Антициклон, медленно смещаясь через территорию Казахстана, сохранит погоду преимущественно без осадков. Лишь на крайние северные регионы будет влиять ложбина циклона, принося с собой небольшие осадки в виде дождя и снега. На большей части республики сохранится усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на севере и юге, юго-востоке – туман. РГП "Казгидромет"

В Туркестанской области на юге и в предгорных районах ожидается туман, на севере, западе и в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке и в горных районах – усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На севере и в горных районах Алматинской области ночью и утром ожидаются туман, усиление ветра в районе Алакольских озер 17-22 м/с.

В центре и на юге Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в центре – с пыльной бурей.

На севере Акмолинской, юге Западно-Казахстанской, юго-западе Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на северо-западе – туман.

На севере Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на северо-востоке – низовая метель, туман.

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