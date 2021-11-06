Песня Димаша Кудайбергена на шестой строчке хит-парада Billboard’s

Димаш Кудайберген вошел в топ-10 чарта Billboard.

Песня казахстанского певца Димаша Кудайбергена Fly Away заняла шестую строчку в хит-параде Billboard’s Hot Trending Songs, передает Zakon.kz.

Сингл Fly Away исполнитель презентовал в рамках фестиваля "Новая волна" в Сочи. Авторами динамичной песни Fly Away стали Елижан Габбасов и Джордан Аракелян.

Фото: dimashnews.com.

Billboard’s Hot Trending Songs – чарт музыкального американского журнала Billboard, который считается одним из самых авторитетных источников новостей музыкальной индустрии. Составляется по количеству упоминаний артистов и их песен в социальной сети Twitter. Billboard отслеживает глобальные музыкальные тенденции и их обсуждение в режиме реального времени, после чего публикует результаты вместе с итогами других чартов.

На прошлой неделе Fly Away вошла в первую двадцатку самых трендовых песен, заняв 19-ую строчку. По итогам текущей недели песня Димаша вошла в топ-10 самых упоминаемых и обсуждаемых песен в Twitter.

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