Токаев выразил соболезнования родным погибших в Карагандинской области шахтеров

Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате выброса метана на шахте "Абайская" в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, передает Zakon.kz.

Глава государства поручил правительству оказать помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям во главе с министром Юрием Ильиным приступили к работе на месте аварии, – пишет Акорда.

Ранее стало известно об отравлении метаном шахтеров в городе Абай на шахте Абайская УД АО "АрселорМиттал Темиртау". Опубликован список погибших.

По факту отравления шахтеров начато расследование.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!