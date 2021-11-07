Машины с российской регистрацией водворяют на штрафстоянки в ЗКО

Был проведен мониторинг по ранее ввезенным транспортным средствам из Российской Федерации, которые были сняты с учета.

Ролики, на которых полицейские водворяют на штрафстоянку автомобили с российскими номерами, появились в Казнете, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что сняты они в Западно-Казахстанской области.

Инспекторы останавливают машины не казахстанского учета. Правильно ли, или все же пусть завозят огромное количество старых авто!

Мнения пользователей были практически единодушными.

Правильно. Давно пора. Учет РФ часто нарушают ПДД.

Давно пора было взяться за них, молодцы.

Хотят и рыбку съесть как говорится. Правильное решение. Надеемся, количество аварий и аварийных ситуаций уменьшится.

Лишь немногие посчитали, что отбирать автомобиль – слишком жестокая мера.

Почему без предупреждения?

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Пояснение дали в ДП Западно-Казахстанской области. Был проведен мониторинг по ранее ввезенным транспортным средствам из Российской Федерации, которые были сняты с учета.

На территории Казахстана запрещается участие в дорожном движении или эксплуатация транспортных средств, не прошедших государственную регистрацию. Сейчас полицейскими проводится проверка согласно полученной информации из Российской Федерации с запрещением эксплуатации транспортных средств. заместитель начальника Управления местной полицейской службы Департамента полиции ЗКО Сакен Шайхиев

Автомобили без регистрации будут водворяться на спецстоянки. В отношении водителей – составляться протоколы об административных правонарушениях по ст. 590 ч. 2 КоАП РК ("Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке").

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