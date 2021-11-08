Отравление шахтеров в Абае – стало известно о состоянии пострадавших

Женис Касымбек дал поручения.

Минутой молчания почтили память горняков, погибших на шахте "Абайская", на аппаратном совещании в режиме онлайн в Карагандинском областном акимате, передает Zakon.kz.

7 ноября на шахте "Абайская" УД АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел внезапный выброс метана. Шестеро шахтеров погибли, двое горняков находятся в больнице. Одного из них – Жениса Маралбаева – уже перевели из реанимации в палату отделения, Элайдына Зейналова тоже готовят к переводу в палату. пресс-служба акимата Карагандинской области

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Работы на шахте приостановлены до полного разбирательства. Сейчас идут проверки на всех восьми шахтах АО "АрселорМиттал Темиртау". пресс-служба акимата Карагандинской области

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Глава Карагандинской области Женис Касымбек дал поручение акимам городов и районов провести тотальную проверку на предмет безопасности труда на всех промышленных предприятиях области. пресс-служба акимата Карагандинской области

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В ведомстве отметили, что семьям погибших и пострадавшим окажут всю необходимую помощь – вопрос находится на личном контроле у акима региона.

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От лица акимата области я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вчера мы посетили семьи. В эти трудные дни все жители области разделяют с вами горечь утраты. Женис Касымбек

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