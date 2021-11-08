ЧП в Актау: пожарные нашли два газовых баллона

Начато досудебное расследование.

Главный специалист управления государственного пожарного контроля Айгерим Раимкулова на брифинге в СЦК прокомментировала взрыв в столовой в Актау, передает корреспондент Zakon.kz.

Айгерим Раимкулова напомнила, что 7 ноября в 22:25 поступила информация о взрыве в помещении общественного питания на первом этаже торгово-производственного комплекса "Шеркала" и дальнейшем обрушении части строения.

Сейчас уже известно, что жертв и пострадавших нет, площадь обрушения 200 кв. м. Причины взрыва устанавливается. Сейчас ведутся работы по разбору завалов. Хотелось бы отметить, что в ходе ликвидации ЧС сотрудниками пожаротушения эвакуировано на безопасное расстояние два газовых баллона объемом 50 и 20 литров. На момент взрыва рабочий персонал отсутствовал. По предварительным данным, имеются повреждения у 10 автотранспортных средств – это транспорт гражданских лиц, – добавила спикер.

Читайте также: Появились первые подробности о взрыве в Актау

По ее словам, сейчас начато досудебное расследование, в рамках которого будет установлена реальная причина взрыва.

Но, по сведениям людей, которые непосредственно ликвидировали ЧС, возгорания не было. Назначены соответствующие экспертизы, – резюмировала Раимкулова.

Ранее сообщалось, что спасатели не исключают возможности повторного взрыва под завалами здания в Актау. Это было связано с тем, что, по данным департамента по чрезвычайным ситуациям, под завалами могут находиться еще два газовых баллона.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!