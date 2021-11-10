Алматинец зарубил любовника супруги – появились новые подробности

Появились новые подробности убийства жителем Алматы любовника супруги в Алматинской области.

8 ноября стало известно, что полицейские Алматинской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве любовника своей жены. Он находится в изоляторе временного содержания, возбуждено уголовное дело, передает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "Астана", появились новые подробности трагедии, которая произошла в одном из частных домов в пос. Кыргауылды.

Как выяснилось, оппоненты были друзьями. Факт измены вскрылся на дне рождения погибшего. 32-летний мужчина приехал поздравить своего друга с днем рождения. Во время праздничного застолья алматинец неожиданно узнал об измене супруги. Обманутый супруг пустил в ход топор. После такого нападения спасти пострадавшего не удалось, – говорится в сообщении.

По словам официального представителя Департамента полиции Алматинской области Акботы Куанышбеккызы, 32-летний житель города Алматы признался в убийстве.

Орудие преступления – топор – изъят и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства, – уточнила она.

Также выяснилось, что подозреваемый в убийстве алматинец уже имел в 2014 году судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По словам местных жителей, подобная трагедия в тихом Кыргауылды развернулась впервые.

В нашем поселке все очень спокойно было до сегодняшнего дня. Я очень давно здесь живу и ничего подобного не происходило. житель пос. Кыргауылды Касымхан Естемесов

По словам другой жительницы поселка Анны Нурлыбековой, молодежь в Кыргауылды очень воспитанная.

Нет распития спиртных напитков или табачных изделий. То есть не наблюдалось даже, чтобы они курили где-то, – рассказала она.

Полицейские выясняют другие обстоятельства произошедшего.

По статье "Убийство" мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Читайте также: Алматинца задержали за убийство любовника жены

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!