Смертельное ДТП в Костанайской области – стало известно о состоянии выжившего ребенка

Врачи рассказали о состоянии здоровья семилетней девочки, которая была доставлена после аварии в ЦРБ.

Стало известно о состоянии ребенка, выжившего в дорожно-транспортном происшествии на автодороге Аркалык – Торгай, передает Zakon.kz.

В результате аварии на трассе в Костанайской области погибли три человека. Врачи рассказали о состоянии здоровья семилетней девочки, которая с травмами была доставлена в Центральную районную больницу.

Девочка 2014 г.р. доставлена в больницу с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга легкой степени, ушиб мягких тканей головы, лица. Госпитализирована в районную больницу в отделение хирургического профиля. На данный момент жалоб нет, общее состояние удовлетворительное, – рассказали в Управлении здравоохранения Костанайской области.

Кроме того, в ведомстве добавили, что пострадавший ребенок находится в сознании, на вопросы врачей отвечает, аппетит сохранен.

9 ноября в страшной аварии до приезда скорой от полученных травм скончались мужчина 1970 г.р. и женщина 1965 г.р. По дороге в медицинское учреждение, не доезжая до районной больницы близ поселка Сужарган, скончалась женщина 1971 г.р.

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