Президент Туркменистана призвал тюркоязычные страны к координации действий

По его словам, согласованность и активность тюрко­язычных стран способны сыграть ключевую роль в международных и региональных процессах.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов призвал тюркоязычные государства выработать скоординированные подходы к решению проблем, стоящих перед мировым сообществом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан", об этом Бердымухамедов заявил, выступая на VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле.

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Предлагаю укрепить отношения между братскими народами и государствами, скоординированно подходить к решению проблем, стоящих перед мировым сообществом, что особенно актуально в свете происходящих в мире неоднозначных процессов и серьезных перемен, – сказал президент.

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По его словам, согласованность и активность тюрко­язычных стран, определенные их авторитетом и стратегической политико-дипломатической конъюнктурой, способны сыграть ключевую роль в международных и региональных процессах, в первую очередь, в обеспечении устойчивого развития в Центральной Азии, регионах Каспийского и Черного морей, Южном Кавказе, Среднем и Ближнем Востоке.

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