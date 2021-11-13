Опубликовано видео рабочей поездки Токаева в Турцию

Токаев принял участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает Zakon.kz.

VIII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоялся на Острове демократии и свободы в Мраморном море, расположенном к юго-востоку от Стамбула.

В работе форума наряду с президентом Казахстана приняли участие глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Сапар Жапаров, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан были приглашены на саммит в качестве руководителей стран-наблюдателей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!