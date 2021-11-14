Приняли тысячи казахских семей: Токаев поблагодарил турецкий народ за братскую помощь

Токаев рассказал о поддержке, которая была оказана казахам, вынужденным покинуть родину и переселиться в Турцию в середине ХХ века.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает Zakon.kz.

В своем выступлении глава государства остановился на памятном событии, связавшем судьбы народов Казахстана и Турции. Он рассказал о поддержке, которая была оказана турецким народом и лично видным государственным деятелем Аднаном Мендересом казахам, вынужденным покинуть родину и переселиться в Турцию в прошлом столетии.

Я сегодня хотел бы напомнить об еще одном исторически важном событии. В середине ХХ века волею судеб тысячи казахских семей, оказавшихся на турецкой земле, были по-братски, с теплом и радушием приняты Аднаном Мендересом. Это видный государственный и общественный деятель, в 50-60-х годах прошлого века он в течение десяти лет занимал пост премьер-министра Турецкой Республики. Он сделал все, чтобы казахи смогли найти здесь кров и начать свое дело, – сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что судьба Аднана Мендереса напрямую связана и с Островом демократии и свободы, на котором прошел саммит.

Как президент Казахстана я от имени всего казахского народа хотел бы почтить память Аднана Мендереса и высказать искреннюю признательность всему турецкому народу за оказанную помощь, – подытожил Токаев.

читайте также: Токаев принял участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств

В работе форума наряду с президентом Казахстана приняли участие глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Сапар Жапаров, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан были приглашены на саммит в качестве руководителей стран-наблюдателей.

читайте также: Опубликовано видео рабочей поездки Токаева в Турцию

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!