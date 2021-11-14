Драка в ТРЦ – в Нур-Султане задержан подозреваемый

К двум 17-летним девушкам подошли взрослые мужчины и захотели познакомиться.

Избивший парня в ТРЦ "Керуен" мужчина задержан, сообщает Zakon.kz.

Им оказался 31-летний житель столицы. В полиции рассказали, что проводится досудебное расследование по статье "Хулиганство".

Вечером 9 ноября в полицию Нур-Султана поступило сообщение о том, что неизвестные в ТРЦ "Керуен" устроили драку.

Полицейские выяснили, что к двум 17-летним девушкам подошли взрослые мужчины и захотели познакомиться. Девушки отказались, но ухажеры оказались настойчивыми. Настойчивость несовершеннолетние не оценили, и одна из них позвала своего 19-летнего брата, который находился со своим другом неподалеку. Те подошли, завязался конфликт, переросший в драку.

Справиться со взрослым мужчиной парень не сумел, его жестоко избили.

Инцидент попал на видео и вызвал волну возмущения со стороны общественности, потребовавшей, чтоб хулиганов нашли и наказали.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции подозреваемый задержан.

Департаментом полиции принимаются все необходимые меры для безопасности горожан и гостей столицы. Рядом с торговым центром установлен терминал для экстренного вызова полиции, в круглосуточном режиме ведется патрулирование. Вместе с тем предупреждаем об уголовной ответственности за особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам. пресс-служба ДП города Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!