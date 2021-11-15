Мамин: В Казахстане не будет проблем с электроэнергией

Я уверен, что казахстанская энергетика будет развиваться, сказал премьер-министр.

Премьер-министр Аскар Мамин сообщил, что в Казахстане не будет проблем с электроэнергией. Об этом он сказал на встрече с редакторами СМИ, передает Zakon.kz.

В последние годы у нас наблюдался профицит электроэнергии, то есть мы производили больше, чем потребляли. Но в этом году мы зафиксировали восьмипроцентный рост потребления электроэнергии. Тут, конечно, и развитие экономики, и проекты цифровой экономики повлияли. Поэтому какой-то определенный дефицит сложился. На прошлой неделе я был в Жамбылской ГЭС, наши коллеги работали по Экибастузу. Мы выведем из ремонта и дополнительно сейчас введем более 2 тыс. МВт. Это даст нам возможность полностью снять вопросы потребления электроэнергии как экономикой, так и населением. То есть, никаких проблем, связанных с обеспечением электроэнергией, в Казахстане не будет, – сказал премьер.

Аскар Мамин добавил, что в связи с ростом экономики правительство планирует до 2030 года увеличить объем вырабатываемой электроэнергии.

Мы считаем, что до 2030 года нам нужно нарастить 15,5 тыс. МВт новых мощностей. Туда входит и возобновляемая энергетика, и солнечная, и ветровая, и гидроэнергетика, и газовая генерация. По сути дела мы в два раза должны увеличить объем вырабатываемой электроэнергии в предстоящие 10 лет. Это большая работа, которой мы занимаемся. Я уверен, что казахстанская энергетика будет развиваться. Для этого все возможности имеются, – отметил премьер-министр Казахстана.

В ноябре жители нескольких регионов Казахстана, в том числе Алматы, Шымкента, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей столкнулись с отключением света. Системный оператор Единой электроэнергетической системы Казахстана KEGOC сообщил, что дефицит электроэнергии образовался из-за цифрового майнинга, в связи с чем 4 ноября было принято решение ввести ограничение на подачу электроэнергии по всей стране. Ограничение сняли 10 ноября.

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