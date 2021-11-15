Котел взорвался в доме в Атырау – скончались двое пострадавших

В больнице, с ожогами 25-30% тела, остается пострадавшая девушка.

В Атырау скончались пострадавшие при хлопке газовоздушной смеси. За их жизнь несколько дней боролись медики, передает Zakon.kz.

Трагедия произошла 10 ноября. С сильнейшими ожогами двое парней в возрасте 19 лет попали в реанимацию, сообщает "Мой город".

В жилом доме по ул. 24 мкр Балауса произошел хлопок газовоздушной смеси отопительного котла на природном газе, а затем возгорание, площадь которого составила 120 кв. м. Тогда в больницу попали двое парней и девушка.

15 ноября в Управлении здравоохранения Атырауской области рассказали, что двое молодых людей находились в отделении реанимации областной больницы с ожогами II – III степени.

Один пациент с термическими ожогами 85-90% поверхности тела скончался в отделении реанимации 14 ноября. Другой, с термическими ожогами 90-95% поверхности тела, скончался 15 ноября, – отметили в ведомстве.

Третья пострадавшая, девушка, все еще остается в медучреждении с ожогами 25-30% тела. Ей оказывают всю необходимую помощь.

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