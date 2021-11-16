Казахстан лидирует среди стран СНГ по числу вакцинированных от COVID-19

Сколько казахстанцев вакцинированы от коронавируса, рассказал Цой.

В Казахстане кампания по иммунизации против коронавируса стартовала в феврале 2021 года. На сегодня привито более 41,5% от численности населения. Такие данные озвучил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Zakon.kz.

Цой на заседании правительства сообщил, что в стране продолжается вакцинация населения против КВИ.

По его данным, к этому часу первым компонентом привито более 8,5 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 75,1%, или 45,3% от численности населения, вторым компонентом привито около 7,8 млн человек с охватом 68,8% подлежащего населения, или 41,5% от численности населения.

Согласно мировому рейтингу из 207 стран, где проводится вакцинация против коронавирусной инфекции, Казахстан по охвату населения вакцинацией двумя дозами против КВИ находится на 104-м месте и достиг охвата вакцинацией более 41,5% от численности населения. Среди стран СНГ Казахстан лидирует по охвату населения двумя дозами вакцинации, – добавил глава Минздрава.

При этом он подчеркнул, что анализ заболеваемости показал, что основная доля заболевших и больных с тяжелым течением КВИ приходится на невакцинированное население. Так, удельный вес заболевших невакцинированных к числу зарегистрированных больных КВИ с 1 февраля составляет почти 95%, тогда как вакцинированных граждан заболело лишь 5%.

Аналогичная ситуация складывается и с количеством больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, среди которых почти 96% приходится на невакцинированных.

Представленные данные еще раз наглядно демонстрируют эффективность вакцинации. В этой связи еще раз хочу обратиться к населению и призвать граждан, которые до настоящего времени еще не вакцинировались, принять правильное решение в пользу вакцинации. Это позволит нам всем сохранить не только свое здоровье, но и здоровье наших близких и коллег, – резюмировал Алексей Цой.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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