В Казахстане намерены локализовать производство электроэнергетического оборудования

Касым-Жомарт Токаев на казахстанско-корейском бизнес-форуме в Астане 12 июня 2024 года рассказал, как будет осуществляться локализация электроэнергетического оборудования в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что приток прямых инвестиций из Кореи в экономику Казахстана достиг 10 млрд долларов, а взаимный товарооборот достиг 6 млрд долларов.

"Сегодня на нашем рынке представлены свыше 700 компаний из Южной Кореи. В том числе такие глобальные корпорации как Hyundai, Kia, Samsung, LG, Doosan и многие другие. Казахстан намерен укрепить позиции в качестве основного торгово-экономического партнера Кореи в Центральноазиатском регионе. Об этом сегодня во время переговоров шла речь. Разработаны планы, подписаны соглашения, которые придадут дополнительный импульс развитию многогранного сотрудничества между нашими странами. Это особенно актуально сейчас, когда азиатский континент становится лидером устойчивого развития и научно-технологического прогресса", – сообщил президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан предоставляет своим партнерам широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

"Мы последовательно реализуем новый экономический курс, направленный на переход нашей страны к экономике знаний и инноваций. Недавно подписал Указ "О либерализации экономики Казахстана". Мы запускаем новый инвестиционный цикл со стратегической задачей — привлечь не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций к 2029 году. Поэтому особое внимание уделяем созданию благоприятных условий инвесторам. Созданный по моему поручению Инвестиционный штаб готов оказать индивидуальную и оперативную поддержку южнокорейским партнерам. Правительство может заключить с компаниями специальный инвестиционный контракт, в котором будут зафиксированы гарантии стабильности законодательства, вопросы обеспечения инфраструктуры, освобождение от налогов и другие преференции", – заверил Токаев.

Президент обозначил наиболее перспективные направления. В первую очередь, речь идет о наращивании кооперации в недропользовании и промышленности.

"В условиях глобального энергетического перехода все большую актуальность обретает расширение сотрудничества в сфере зеленой энергетики. Надеемся на планомерное расширение взаимодействия с корейскими компаниями в данном направлении. Мы также заинтересованы в развитии традиционных источников энергии – поэтому приветствуем планы компании Doosan по строительству газовых электростанции в Туркестанской и Атырауской областях", – резюмировал глава государства.

Председатель правления АО "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов разъяснил, что в рамках подписанных соглашений с компаний Doosan ведутся работы по строительству газовой электростанции в Туркестанской области мощностью 1 ГВт.

"Также рассматриваем участие корейских партнеров в проекте расширения газотурбинной электростанции «Карабатан» в Атырауской области и ведем обсуждение по вопросу локализации электроэнергетического оборудования на территории РК", - подчеркнул Жакупов.

12 июня Токаеву рассказали о строительстве парогазовой электростанции в Туркестанской области.

В ходе переговоров в Акорде лидеры Казахстана и Южной Кореи выразили намерение расширить масштабы двустороннего сотрудничества.

