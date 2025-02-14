Налоговая реформа: как прошли встречи правительства с бизнесом в регионах

В Казахстане продолжается обсуждение налоговой реформы, которая необходима для преодоления бюджетного дефицита. Предполагается, что реформа приведет к изменению ряда налоговых ставок с учетом баланса для сохранения благоприятных условий ведения бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Чтобы разъяснить суть предложений и собрать мнения тех, на кого реформа напрямую повлияет, члены Кабинета министров за последнюю неделю провели встречи с бизнесом сразу в нескольких регионах.

"С учетом мнения экспертов, предпринимателей, депутатов"

В публичном поле тема налоговой реформы стала активно обсуждаться в конце января, когда на расширенном заседании правительства с участием президента страны Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов выступил с предложениями изменить налоговые ставки. В первую очередь речь шла об увеличении НДС, что должно было дать бюджету дополнительные деньги для инвестиций при параллельном сокращении дефицита.

Глава государства в своем выступлении заметил, что реформа налоговой системы действительно требуется, но "нужен точный расчет и учет всех сопутствующих факторов". "Поэтому стоит задача тщательной разработки новых Бюджетного и Налогового кодексов и их принятия в сжатые сроки", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Уже позднее, 7 февраля, на встрече с представителями крупного отечественного бизнеса президент дал поручение Кабмину "дополнительно проработать вопрос по ставке НДС".

"Нужно проработать разные варианты, учитывающие специфику отраслей экономики. Ставка по НДС должна быть дифференцированная. Решение по ее верхней планке должно быть принято правительством на основе точных расчетов, с учетом мнения квалифицированных, я подчеркиваю, квалифицированных экспертов, предпринимателей и, конечно же, депутатов", Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отдельно отметил, что работа Кабмина по налоговой реформе должна продолжаться "с учетом мнений всех представителей, будь то бизнес, общественность, предприниматели, эксперты", и прийти к решению нужно уже в текущем 2025 году.

И уже к 11 февраля, согласно официальным сообщениям, эта работа была в активной фазе. Правительство определило "основные подходы" к налоговой реформе и включилось в обсуждение с теми, кого изменения коснутся напрямую, – предпринимателями. Это стало, в частности, одной из центральных тем заседания Кабмина в тот же день.

"Глава государства на встрече с предпринимателями поручил тщательно обсудить с бизнесом, депутатами, экспертами вопросы налоговой реформы. На текущей неделе надо провести обсуждение в регионах со всеми категориями граждан. Я тоже проведу встречи с бизнесом в Астане и в регионах. По итогам этой работы надо до 20 февраля внести в Мажилис поправки в проект Налогового кодекса и сопутствующий законопроект. Далее продолжим обсуждение в Мажилисе", Премьер-министр Олжас Бектенов

Другими словами, была поставлена задача в относительно короткие сроки провести разъяснение среди бизнес-сообщества и собрать на местах его предложения и мнения о грядущей налоговой реформе. Занялись этим сразу шесть рабочих групп.

В каком виде реформа предлагается сейчас?

10 февраля прошла первая крупная встреча чиновников с бизнесом, где центральной темой были именно изменения по налогам. Она была организована Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" – крупнейшим объединением предпринимателей в стране, а со стороны Кабмина в ней приняло участие руководство Министерства финансов и Министерства национальной экономики. Бизнес же представили более 150 ведущих предпринимателей, представители отраслевых комитетов и ассоциаций.

Во время встречи председатель президиума Нацпалаты Раимбек Баталов напомнил о словах президента Токаева: необходимо тщательно анализировать влияние предложенных изменений на все отрасли экономики.

"Для нас, как для Палаты, важно обеспечить справедливое налогообложение, которое будет учитывать интересы как микро, так и малого бизнеса. Дифференциация ставок (по НДС. – Прим.) действительно необходима, особенно для таких сфер, как образование и здравоохранение. Налоговый кодекс должен быть простым и предсказуемым". Раимбек Баталов

О каких дифференцированных ставках идет речь, если ранее ставка НДС была для всех одинаковой? Это объяснил вице-министр нацэкономики Азамат Амрин. В актуальной версии реформы предлагается установить общую ставку НДС на уровне 16%, но производителей сельхозпродукции планируют полностью освободить от налога, а для некоторых отраслей введут промежуточную ставку в 10%. Иначе говоря, предлагаемая правительством дифференциация ставок по НДС составляет четыре уровня: 16%, 10%, 0% и освобождение.

Почему именно так? Это подробно объяснил заместитель премьер-министра – министр нацэкономики Серик Жумангарин на заседании правительства 11 февраля.

Во-первых, от уплаты НДС освободят производителей сельхозпродукции, включая и юридические лица. Сейчас их платежи составляют около 30% от положенного НДС, и благодаря освобождению казахстанская продукция, такая как картофель, помидоры, лук, капуста и другие, будет конкурентоспособнее на рынке.

Во-вторых, ставку в 10% предлагают установить для сферы здравоохранения, чтобы сохранять доступность услуг для граждан. Такую ставку, впрочем, могут распространить и на другие отрасли, но это станет известно только по итогам встреч с предпринимателями. На остальные предприятия распространят вставку в 16%.

Вся проблема нынешней системы НДС – и по ставке, и по порогу учета – в том, что она стимулирует дробление бизнеса для ухода от налогов. Как результат – лишь 4% предприятий платят этот налог. Налоговая реформа же должна решить проблему.

"Это подрывает налоговую систему и мешает нормальному зачету НДС. Поэтому предлагается снижение порога постановки на учет с 80 до 15 млн тенге. Создаются условия, при которых стоимость издержек дробления будут превышать выгоды от дробления. Это создаст равные условия для бизнеса, предотвратит схемы уклонения". Серик Жумангарин

Но реформа касается не только НДС, о котором больше всего говорят. Изменения предлагают и для режима розничного налога, который стал популярным у МСБ. На текущий момент предлагают сохранить предел дохода по этому режиму в размере 600 тысяч МРП в год (2,359 млрд тенге на сегодня) и ставку в 4%, но снять все ограничения по численности работников и стимулировать "обеление" заработных плат. Для этого предлагают вычитать фонд оплаты труда из налоговых обязательств, если доход от реализации у бизнеса превышает 100 млн тенге в год.

Но есть и ограничения: теперь перечень видов деятельности по розничному налогу сократят, и работать можно будет только в сегменте B2C, то есть оказывая услуги физлицам.

Что все это даст бюджету? 4-5 трлн тенге дополнительных поступлений в бюджет ежегодно, которые помогут сократить зависимость казны от Нацфонда, снизить уровень госдолга и направить новые ресурсы на развитие инфраструктуры, агропрома и промышленности.

"Предложения будут собраны и совместно решены"

Теперь все это нужно было разъяснить в регионах бизнес-сообществу и получить обратную связь. Поэтому программа встреч у рабочих групп была насыщенной: 11 февраля – города Уральск, Кызылорда и Павлодар, 12-го – города Алматы, Актобе, Семей и Жезказган, а 13-го – города Усть-Каменогорск, Шымкент, Кокшетау и Петропавловск.

Высокая плотность встреч связана в первую очередь с тем, что Кабмину нужно успеть полностью сформировать свои предложения по реформе для передачи в Парламент 20 февраля. Из официальных сообщений, впрочем, стало известно еще больше деталей налоговой реформы. Разберем в качестве примеров три из них – в Павлодаре, Алматы и Актобе.

На встрече с представителями бизнеса в Павлодарской области вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал о позитивном нововведении для самозанятых: если физическое лицо имеет доход до 15 млн тенге в год, то ему для работы будет не обязательно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Это позволит разным категориям самозанятых, к примеру, курьерам, таксистам и ремесленникам, работать в агрегаторах "без лишних бюрократических процедур".

"В этом режиме предполагается изъятие 4%: 2% – пенсионные взносы, 1% – медицинское страхование и 1% – социальные отчисления", Ержан Биржанов

Много вопросов касалось и возможного удорожания продуктов питания из-за увеличения налоговой нагрузки. Однако казахстанскую сельхозпродукцию не будут облагать налогами, что снизит подобные риски.

На встрече в Алматы центральной темой было снижение порога по НДС до 15 млн тенге. Цель этого изменения – борьба с дроблением бизнеса и теневой экономикой в целом.

"Ежегодно государство теряет порядка 800 млрд тенге подоходного налога от дроблений бизнеса в силу высокого порога постановки на учет по НДС. Де-факто у нас средний бизнес есть, а де-юре – нет. Введение этих механизмов – понижение порога постановки на учет по НДС и упрощенный спецрежим только B2C – это не борьба против предпринимательства, а борьба с теневой экономикой. Тот, кто платит налоги, не может добросовестно конкурировать с теми, кто не платит. И без массовой поддержки бизнеса в стремлении к справедливому налогообложению госорганы не смогут полноценно бороться с теневой экономикой", Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин

Прозвучали и ответы на вопросы по снижению нагрузки на фонд оплаты труда. Действительно, изначально озвучивались предложения отменить оплату работодателями соцналога и пенсионных взносов (ОПВР), но это могло заработать только при повышении ставки НДС до 20%. В таком случае у казны были бы доходы для покрытия социальных отчислений вместо работодателя. Но в текущей версии налоговой реформы социальные отчисления остаются без изменений.

Аналогично прошли обсуждения и в Актюбинской области. На повестке у бизнеса было обсуждение дифференцированных ставок НДС.

"Мы благодарны, что все-таки приняли понятие дифференцированной ставки 0% и 10%, о которых говорим уже с 2023 года. По 10%, пока вы указываете на медицину. Будут ли другие варианты или мы сейчас можем предлагать, кого включать?" Предприниматель Виктория Исарова

На это вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков отметил, что определение списка отраслей для ставки в 10% "требует дополнительного обсуждения". Все предложения будут собраны, проанализированы и совместно с вами решены, подчеркнул Омарбеков.

Схожим образом прошли разъяснительные встречи во всех регионах: десятки и сотни предпринимателей в каждой области смогли напрямую задать волнующие вопросы и получить на них ответы. И, самое важное, смогли передать кабмину свои предложения по грядущей реформе.

"Реформа для экономики и развития страны в целом"

Последней встречей в регионах на сегодняшний день стало мероприятие в Северо-Казахстанской области – городе Петропавловске. В нем принял участие сам премьер-министр Олжас Бектенов, который сразу напомнил собравшимся чиновникам и предпринимателям о настоящей цели налоговой реформы: "налоговая система должна стать сбалансированной и учитывать интересы как государства, так и бизнеса".

"Наша задача – создать условия для устойчивого роста бизнеса и экономики. Дополнительные бюджетные доходы будут использованы для финансирования проектов, которые предложит сам бизнес. Без современной инфраструктуры – энергоисточников, тепловых и электрических сетей – бизнес не сможет развиваться. Ограничения по мощностям зачастую становятся барьером для реализации новых проектов", Олжас Бектенов

Премьер-министр заверил участников встречи, что все предложения бизнес-сообщества будут учтены.

"Нам поступает очень много предложений, вариантов решения тех или иных вопросов. Все они будут учтены. Мы на следующей неделе уже должны зайти в Парламент с нашим вариантом изменений в Налоговый кодекс, и дальше дискуссия продолжится уже на площадке Мажилиса. Я думаю, там и бизнес-сообщество примет самое активное участие. В наших интересах, как правительства, чтобы мы приняли в конечном итоге выверенное, сбалансированное решение, которое никого не загонит в тень, не передавит налоговым бременем, а даст бизнесу развиваться, при этом предоставив определенную финансовую ликвидность государству". Олжас Бектенов

По итогам выступления Олжаса Бектенова стало известно, что Министерство нацэкономики и Минфин РК продолжат обсуждения по реформе с Нацпалатой "Атамекен", экспертами и бизнесом.

Тем временем следующая ключевая точка в продвижении налоговой реформы – это 20 февраля, когда правительство должно будет внести в Парламент свои предложения в завершенном виде. Тогда и будет понятно, как и для кого изменятся налоговые ставки и какие выгоды от этого получат граждане страны.