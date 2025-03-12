Повышение НДС в Казахстане: в Миннацэкономики ответили на заявление таксопарков

В Министерстве национальной экономики (МНЭ) Казахстана 12 марта 2025 года прокомментировали заявление таксопарков о влиянии бюджетно-налоговой реформы на их деятельность, сообщает Zakon.kz.

В Миннацэкономики пояснили, что в новом пакете поправок к проекту Налогового кодекса РК, представленного на рассмотрение в Мажилис Парламента 20 февраля, для самих таксистов предусмотрен льготный режим налогообложения .

"Этот режим будет применяться без уплаты налогов: НДС и другие налоги не возникают, ставка ИПН обнулена. Они будут уплачивать единый платеж в 4%, который включает только пенсионные взносы, соцотчисления и медстрахование. Можно пользоваться этим режимом без регистрации ИП. Поэтому для самих таксистов нагрузка не увеличится". Пресс-служба МНЭ РК

Кроме того, как отметили в ведомстве, таксисты могут работать напрямую с оператором интернет-платформы без посредничества таксопарков .

"Также необходимо отметить, что, по данным Комитета государственных доходов МФ РК, по итогам 2024 года по виду деятельности "такси", в том числе по предоставлению в аренду, порядка 15 тыс. налогоплательщиков применяют режим упрощенной декларации. Из них только 924 лица превышают порог 15 млн тенге. То есть снижение порога с обязательством по уплате НДС коснется только 6% из них. Это те крупные таксопарки, которые должны платить НДС". Пресс-служба МНЭ РК

А оператор интернет-платформы, как пояснили в Миннацэкономики, является плательщиком НДС.

"При этом стоит отметить, что цены на рынке услуг такси формируются на основе рыночных отношений, в зависимости от конкуренции, спроса и предложений". Пресс-служба МНЭ РК

Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагают ввести лицензирование таксистов. За это выступают в Генпрокуратуре и МВД РК. Инициативы силовиков поддерживают и депутаты. А вот эксперты говорят о рисках ухода таксистов "в тень". Какие плюсы и минусы таит в себе такой механизм – в материале Zakon.kz.