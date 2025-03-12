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Экономика и бизнес

Повышение НДС в Казахстане: в Миннацэкономики ответили на заявление таксопарков

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, малый и средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятые, самозанятые работники, малое предпринимательство, среднее предпринимательство , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 15:04 Фото: pexels
В Министерстве национальной экономики (МНЭ) Казахстана 12 марта 2025 года прокомментировали заявление таксопарков о влиянии бюджетно-налоговой реформы на их деятельность, сообщает Zakon.kz.

В Миннацэкономики пояснили, что в новом пакете поправок к проекту Налогового кодекса РК, представленного на рассмотрение в Мажилис Парламента 20 февраля, для самих таксистов предусмотрен льготный режим налогообложения.

"Этот режим будет применяться без уплаты налогов: НДС и другие налоги не возникают, ставка ИПН обнулена. Они будут уплачивать единый платеж в 4%, который включает только пенсионные взносы, соцотчисления и медстрахование. Можно пользоваться этим режимом без регистрации ИП. Поэтому для самих таксистов нагрузка не увеличится".Пресс-служба МНЭ РК

Кроме того, как отметили в ведомстве, таксисты могут работать напрямую с оператором интернет-платформы без посредничества таксопарков.

"Также необходимо отметить, что, по данным Комитета государственных доходов МФ РК, по итогам 2024 года по виду деятельности "такси", в том числе по предоставлению в аренду, порядка 15 тыс. налогоплательщиков применяют режим упрощенной декларации. Из них только 924 лица превышают порог 15 млн тенге. То есть снижение порога с обязательством по уплате НДС коснется только 6% из них. Это те крупные таксопарки, которые должны платить НДС".Пресс-служба МНЭ РК

А оператор интернет-платформы, как пояснили в Миннацэкономики, является плательщиком НДС.

"При этом стоит отметить, что цены на рынке услуг такси формируются на основе рыночных отношений, в зависимости от конкуренции, спроса и предложений".Пресс-служба МНЭ РК

Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагают ввести лицензирование таксистов. За это выступают в Генпрокуратуре и МВД РК. Инициативы силовиков поддерживают и депутаты. А вот эксперты говорят о рисках ухода таксистов "в тень". Какие плюсы и минусы таит в себе такой механизм – в материале Zakon.kz.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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