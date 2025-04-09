Азат Перуашев: Потери бюджета при 40 млн порога по НДС не превысят 100 млрд тенге

9 апреля на пленарном заседании Мажилиса руководитель партийной фракции "Ак жола" Азат Перуашев отметил, что при пороге по постановке на НДС в размере 40 млн тенге потери бюджета не превысят 100 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

"Нужно иметь в виду, что это нагрузка не на олигархов, а на малый бизнес, который работает на пределе возможностей", – добавил мажилисмен.

Таким образом Азат Перушев ответил вице-премьеру – министру национальной экономики Серику Жумангарину, который в ходе обсуждения проекта Налогового кодекса заявил, что в таком случае потери бюджета составят более 400 млрд тенге.

Правительство предлагало снизить порог для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС с 20 тыс. МРП (78,6 млн тенге) до 3,8 тыс. МРП (15 млн тенге). Однако в ходе работы над проектом Налогового кодекса депутаты инициировали увеличение показателя минимум в два раза.

Также Азат Перуашев отметил правильность такой нормы, как сокращение необоснованных льгот, создающих неконкурентные преимущества отдельным субъектам рынка. Фракцией были направлены предложения по законопроекту об увеличении налогов на сверхприбыльные отрасли: банки, крупные добывающие компании, игровой бизнес. По мнению депутата, здесь целесообразны изменения по обоим направлениям: как через сокращение возврата НДС за экспорт сырья, так и через увеличение КПН, который не влияет на цену для потребителя.

После обсуждения нового Налогового кодекса депутаты Мажилиса приняли его в первом чтении.