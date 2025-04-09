#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
518.57
566.59
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
518.57
566.59
6.05
Экономика и бизнес

Азат Перуашев: Потери бюджета при 40 млн порога по НДС не превысят 100 млрд тенге

Азат Перуашев, руководитель партийной фракции Ак Жола, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 14:12 Фото: akorda.kz
9 апреля на пленарном заседании Мажилиса руководитель партийной фракции "Ак жола" Азат Перуашев отметил, что при пороге по постановке на НДС в размере 40 млн тенге потери бюджета не превысят 100 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.
"Нужно иметь в виду, что это нагрузка не на олигархов, а на малый бизнес, который работает на пределе возможностей", – добавил мажилисмен.

Таким образом Азат Перушев ответил вице-премьеру – министру национальной экономики Серику Жумангарину, который в ходе обсуждения проекта Налогового кодекса заявил, что в таком случае потери бюджета составят более 400 млрд тенге.

Правительство предлагало снизить порог для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС с 20 тыс. МРП (78,6 млн тенге) до 3,8 тыс. МРП (15 млн тенге). Однако в ходе работы над проектом Налогового кодекса депутаты инициировали увеличение показателя минимум в два раза.

Также Азат Перуашев отметил правильность такой нормы, как сокращение необоснованных льгот, создающих неконкурентные преимущества отдельным субъектам рынка. Фракцией были направлены предложения по законопроекту об увеличении налогов на сверхприбыльные отрасли: банки, крупные добывающие компании, игровой бизнес. По мнению депутата, здесь целесообразны изменения по обоим направлениям: как через сокращение возврата НДС за экспорт сырья, так и через увеличение КПН, который не влияет на цену для потребителя.

После обсуждения нового Налогового кодекса депутаты Мажилиса приняли его в первом чтении.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Как американские пошлины отразятся на Казахстане, рассказал Серик Жумангарин
Экономика и бизнес
15:31, Сегодня
Как американские пошлины отразятся на Казахстане, рассказал Серик Жумангарин
Казахстан рискует превратиться в сырьевой придаток соседних стран – эксперт
Экономика и бизнес
19:48, 08 апреля 2025
Казахстан рискует превратиться в сырьевой придаток соседних стран – эксперт
Рис и хлопок намерены экспортировать власти Казахстана в Китай
Экономика и бизнес
18:00, 08 апреля 2025
Рис и хлопок намерены экспортировать власти Казахстана в Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: