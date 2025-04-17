Казахстан отменяет некоторые таможенные пошлины

Таможенные пошлины на вывоз шкур и шерсти сельхозживотных будут отменены. Об этом 17 апреля 2025 года проинформировали в Министерстве сельского хозяйства (МСХ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что отмена экспортных таможенных пошлин на вывоз шкур и шерсти сельскохозяйственных животных сроком на 3 года с возможностью дальнейшего пересмотра одобрена от 16 апреля решением Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.

"Основной причиной данного решения является низкая востребованность значительной части производимого сырья на внутреннем рынке. В частности, переработка и экспорт шкур и шерсти сельскохозяйственных животных остаются на низком уровне. В целях стимулирования СХТП (сельхозтоваропроизводителей. – Прим. ред.) и обеспечения загрузки перерабатывающих предприятий прорабатывается государственная поддержка в виде субсидирования сданного сырья на переработку". Пресс-служба МСХ РК

Отмена экспортных таможенных пошлин на шкуры и шерсть, как считают в Минсельхозе, будет способствовать, в первую очередь, снижению потерь и утилизационных расходов животноводов, занимающихся разведением крупного и мелкого рогатого скота, развитию полноценных производственно-сбытовых цепочек, расширению рынков сбыта, созданию дополнительных конкурентных преимуществ для отечественных производителей и экспортеров сельхозсырья.

На сегодня в соответствии с приказом Миннацэкономики РК от 27 февраля 2016 года действующие экспортные пошлины составляют:

на вывоз шкур крупного и мелкого рогатого скота, прочих необработанных шкур – 200 евро за тонну;

на вывоз шерсти – 10%, но не менее 50 евро за тонну.

"В целях обеспечения баланса между потребностями внутреннего рынка и экспортом шкур и шерсти Министерство сельского хозяйства будет осуществлять регулярный мониторинг ситуации и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры, в том числе с учетом потенциальной реализации инвестиционных проектов в сфере переработки", – заключили в пресс-службе МСХ РК.

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