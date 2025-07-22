#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
529.44
617.06
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
529.44
617.06
6.76
Экономика и бизнес

Развить добычу редких металлов в Казахстане поручил Бектенов

Металлургический завод, литейный цех, металлургия, сплав металлов, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 11:46 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 22 июля 2025 года поручил развить добычу и выпуск продукции на основе критических и редких металлов, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава кабмина отметил, что казахстанская горнодобывающая промышленность обладает высоким экспортным потенциалом.

"Такие металлы, как медь, цинк, железо и алюминий, востребованы во всем мире. В последние годы все большее внимание уделяется добыче редких и стратегически важных металлов. Уже сегодня на мировом рынке наблюдается высокий спрос на эти минералы. Поэтому в целях диверсификации отечественной экономики делается ставка на развитие обрабатывающей промышленности. Сегодня доля обрабатывающей промышленности в ВВП страны составляет порядка 14% и превышает добычу на 2%. Мы и далее должны сохранить эту тенденцию", – заявил Олжас Бектенов.

В этой связи он поручил Министерству промышленности совместно с крупными горнорудными предприятиями до 1 октября 2025 года выработать комплекс мер по выпуску продукции более высоких переделов.

"Министерству промышленности совместно с Фондом "Самрук-Казына" поручено обеспечить развитие добычи и выпуска технологически инновационной продукции на основе критических и редких металлов. Проекты должны быть направлены на создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит нарастить компетенцию и создать потенциал для роста технологически сложных производств. Также следует выработать меры по вторичной переработке металлов и отходов производств для создания экономики замкнутого цикла", – поручил премьер-министр.

Ранее глава МЦРИАП Жаслан Мадиев рассказал о цифровизации горно-металлургической отрасли. В частности, о перспективах внедрения беспилотных самосвалов, роботизированных экскаваторов и буровых установок. В планах также нарастить выпуск меди и стали.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Нарастить выпуск меди и стали планируют в Казахстане
Экономика и бизнес
11:16, Сегодня
Нарастить выпуск меди и стали планируют в Казахстане
Рост цен на продукты и комуслуги: в Казахстане продлен антиинфляционный план
Экономика и бизнес
14:57, 21 июля 2025
Рост цен на продукты и комуслуги: в Казахстане продлен антиинфляционный план
Новые возможности для выпускников в бизнесе
Экономика и бизнес
14:47, 21 июля 2025
Новые возможности для выпускников в бизнесе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: