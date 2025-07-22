Развить добычу редких металлов в Казахстане поручил Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 22 июля 2025 года поручил развить добычу и выпуск продукции на основе критических и редких металлов, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава кабмина отметил, что казахстанская горнодобывающая промышленность обладает высоким экспортным потенциалом.

"Такие металлы, как медь, цинк, железо и алюминий, востребованы во всем мире. В последние годы все большее внимание уделяется добыче редких и стратегически важных металлов. Уже сегодня на мировом рынке наблюдается высокий спрос на эти минералы. Поэтому в целях диверсификации отечественной экономики делается ставка на развитие обрабатывающей промышленности. Сегодня доля обрабатывающей промышленности в ВВП страны составляет порядка 14% и превышает добычу на 2%. Мы и далее должны сохранить эту тенденцию", – заявил Олжас Бектенов.

В этой связи он поручил Министерству промышленности совместно с крупными горнорудными предприятиями до 1 октября 2025 года выработать комплекс мер по выпуску продукции более высоких переделов.

"Министерству промышленности совместно с Фондом "Самрук-Казына" поручено обеспечить развитие добычи и выпуска технологически инновационной продукции на основе критических и редких металлов. Проекты должны быть направлены на создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит нарастить компетенцию и создать потенциал для роста технологически сложных производств. Также следует выработать меры по вторичной переработке металлов и отходов производств для создания экономики замкнутого цикла", – поручил премьер-министр.

Ранее глава МЦРИАП Жаслан Мадиев рассказал о цифровизации горно-металлургической отрасли. В частности, о перспективах внедрения беспилотных самосвалов, роботизированных экскаваторов и буровых установок. В планах также нарастить выпуск меди и стали.